La Stampa: “Il Toro chiude con Masina e Okereke, salvo il colpo last minute Praet”

Il quotidiano La Stampa questa mattina analizza i recenti movimenti del Torino in sede di mercato che in questi ultimissimi giorni della sessione invernale si sta rivelando molto attivo. Il club granata nella giornata di ieri ha definito gli arrivi di David Okereke, attaccante che giunge in prestito dalla Cremonese, e di Adam Masina, esterno sinistro prelevato dall'Udinese anch'egli in prestito. Con questi due colpi il mercato in entrata del Toro sembra sostanzialmente essere concluso ma il quotidiano piemontese rilancia ancora la possibilità che la società di Urbano Cairo possa fare un tentativo per il ritorno di Dennis Praet. Il trequartista belga è un profilo che non è masi stato dimentica né dalla società né tantomeno dal tecnico Ivan Juric.