La Stampa: “Il Toro ci prova per Denayer dopo un tentativo fallito nel 2018”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi riporta le notizie sul mercato del Torino. Un obiettivo per la difesa è Jason Denayer che è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Lione lo scorso 30 giugno. Secondo quanto riportato dal giornale piemontese, già nel 2018 il Toro provò ad acquistare il centrale belga offrendo un prestito con diritto di riscatto al Manchester City, allora club proprietario del suo cartellino. La società inglese preferì però cedere Denayer al Lione in cambio di poco più di 10 milioni di euro. La sua esperienza e la sua duttilità sono caratteristiche che lo hanno fatto entrare nella lista obiettivi del Toro. Un elenco nei quali ci sono anche Kumbulla della Roma e Solet del Salisburgo come alternative all'ex Lione nella corsa a diventare il sostituto di Bremer passato ieri ufficialmente alla Juventus.