Il Torino non segna su calcio piazzato dal maggio del 2017 con Adem Ljajic. Ivan Ilic in questo ritiro a Pinzolo si sta allenando per interrompere questo tabù: "Sono pronto, se tocca a me dirò la mia: mi piace calciare da fermo", dice il 21enne serbo. Il centrocampista granata ha poi aggiunto: "Stiamo lavorando bene, ci conosciamo, è un bel punto di partenza. Devo migliorare dal punto di vista fisico, me lo dice sempre Juric. Il mio modello? Penso a Modric".