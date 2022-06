La Stampa: “Il Toro è tornato su Maggiore”

Il Torino torna forte su Giulio Maggiore. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "giocando d’anticipo il Toro ha chiuso con lo Spezia per un giocatore che aveva estimatori in Italia e all’estero: l’accordo diventerà ufficiale molto probabilmente entro lunedì, visto che le società hanno in programma l’ultimo incontro nel week end". Maggiore arriverà a Torino per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro: "nella trattativa è finito anche Demba Seck, che il Toro aveva prelevato a gennaio dalla Spal. Per il senegalese sarà una toccata e fuga: andrà via in prestito allo Spezia per una stagione per immagazzinare quei minuti che con Juric avrebbe fatto fatica a trovare".