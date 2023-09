La Stampa: “Il Toro fa sul serio. Rodriguez, chiusure da incorniciare”

"Prima Lukaku, poi Zapata. Prima il vantaggio di una Roma poco attraente, poi il pareggio di un Toro capace di prendersi cura del particolare come piace al suo allenatore Ivan Juric e di condurre un duello ricco di adrenalina, buone intenzioni e un bel po’ di qualità" scrive La Stampa nell'edizione odierna in riferimento a Torino-Roma. Spiega il quotidiano: "Il Toro non vince, ma avrebbe meritato di farlo ai punti. Non è poco per un gruppo che sembrava essersi perso nella notte di Milano e che ha ritrovato la strada a tal punto da annunciare al campionato la propria candidatura ad una stagione importante". Per La Stampa l'MVP del match è Ricardo Rodriguez: "Se la palla carambola lontano da Schuurs o Buongiorno, c’è il tempismo del capitano a salvare i compagni: le sue chiusure sono da incorniciare perché dimostrazione di una lettura del gioco non comune".