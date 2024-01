La Stampa: “Il Toro in emergenza difesa stringe i tempi per Lovato”

Il Toro vuole chiudere subito Lovato. Con l'infortunio alla spalla di Buongiorno rimediato con il Cagliari, il reparto difensivo granata è rimaneggiato: "A Juric serve un elemento che non impieghi due mesi per capire il suo gioco, anzi sia subito pronto all’uso per rispondere alla nuova emergenza (anche Djidji, non convocato per il Cagliari, non è al meglio). E Lovato ha queste caratteristiche, non solo perché quest’anno ha giocato dodici volte, di cui le ultime due dall’inizio. Ha già lavorato con l’allenatore croato ai tempi di Verona" scrive il quotidiano.