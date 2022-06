La Stampa: “Il Toro lascia Pjaca. Strefezza del Lecce nel mirino dei granata”

Dopo una stagione che tutti si aspettavano un po' diversa, con vari infortuni e senza essere riuscito ad essere determinante e convincente in campo, Marko Pjaca e il Torino si separano: la società granata non è intenzionata a riscattare il croato, che tornerà quindi alla Juventus - suo club di appartenenza - che lo cederà poi nuovamente in prestito. "Non ce l’ha fatta Pjaca - scrive La Stampa - limitato ancora una volta da un fisico che ha dato segnali negativi quando era il momento di tenere duro e accelerare". Il croato, dunque, dai bianconeri ricomincerà una nuova esperienza della sua carriera calcistica, ma nel frattempo il Torino ha gli occhi puntati sul mercato: oltre all'idea ormai rassodata di Solomon dallo Shakhtar, i granata sono determinati a chiudere l'accordo per Strefezza, del Lecce.