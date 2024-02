La Stampa: “Il Toro non vuole arrendersi, Roma il test per dimostrarlo”

"Sono le grandi sfide che possono ancora cambiare il campionato del Torino. Partite più complicate delle altre, dalle quali quest’anno i granata hanno spesso trovato la forza per riemergere. E rilanciarsi" analizza La Stampa nell'edizione odierna. Così era successo nella vittoria sull'Atalanta e nuovamente ancora contro il Napoli. Ora c'è la Roma per restare in corsa nel treno europeo. "Mancano tredici giornate alla fine del campionato, ma per i granata ce ne potrebbero volere molte di meno per conoscere il proprio destino: tredici giorni. Perché se non si fanno punti adesso, poi sarà praticamente irrealizzabile il grande sogno dell’Europa" prosegue il quotidiano. Dopo la Roma i granata affronteranno Fiorentina e Napoli.