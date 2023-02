La Stampa: “Il Toro pensa già al derby. Pericolo giallo per Schuurs e Aina”

"Una trappola per due (partite) - scrive La Stampa nell'edizione odierna - L’appuntamento del Torino con la Cremonese ultima in classifica, l’unica a non avere ancora mai vinto in campionato, sembra fatto apposta per rilanciarsi dopo la fregatura di San Siro". Eppure la Cremonese ha le sue insidie e si presenta proprio prima del derby con la Juventus. Vincere darebbe morale in vista del derby e poi alcune situazioni andranno valutate. "Schuurs e Ola Aina sono gli osservati speciali di Juric in questi giorni - chiarisce il quotidiano - Entrambi sono arrivati alla quarta ammonizione che ha fatto scattare la diffida. I dubbi dell’allenatore riguardano soprattutto il centrale che, oltre ad essere diventato un muro pressoché invalicabile, rappresenta la prima fonte del gioco: giocherà, oppure gli concederà un turno di riposo?"