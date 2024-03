La Stampa: “Il Toro resta in piedi”

Ci pensa Sanabria a ristabilire la parità, a tenere il Torino in piedi. Al Maradona ci pensa una rovesciata dell'attaccante paraguaiano, un colpo del repertorio, a fermare la corsa del Napoli alla Champions League."Un punto a Napoli non dà la gloria, ma il senso di una squadra viva e che sa restare in piedi dentro le difficoltà. Al Maradona è accaduto proprio questo: azzurri più pericolosi, granata sensibili al pericolo e capaci di darsi da fare oltre il proprio confine non appena si presenta l’occasione. Parlare di corsa per l’Europa non ha molto senso a questo punto della stagione: non perché la speranza è persa, ma perché aggrapparsi alle tabelle può creare illusioni e influenzare gli umori".