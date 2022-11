La Stampa: “Il Toro ricomincia dal Filadelfia”

Oggi, lunedì 28 novembre, riprendono gli allenamenti del Torino al Filadelfia dopo due settimane di stop. L'obiettivo è prepararsi al meglio alla sfida del 4 gennaio contro l'Hellas Verona, la prima successiva alla sosta per il Mondiale. La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sulla situazione dei granata alla ripresa: "Ritrovo e ritiro. Il Torino riaccende il motore dopo due settimane di stop per preparare la seconda parte del campionato. Il programma sembra quasi quello di inizio stagione, ma c’è (anche) un bagaglio di 21 punti in classifica a ricordare che la Serie A è entrata nel vivo. Inoltre, tra poco più di un mese aprirà un mercato che rappresenta una grossa occasione per correggere i difetti emersi in 15 partite. La priorità, però, adesso, è valutare la condizione degli infortunati in vista del ritiro in Spagna (si parte il il 7 dicembre ) e dei test contro Espanyol (10), Almeria (16), Cremonese (23) e Monza (28), prima del ritorno in campo il 4 gennaio".