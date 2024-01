La Stampa: “Il Toro rinnova Linetty e Vojvoda”

"La classe operaia non tradisce", così titola la Stampa nella sua edizione odierna a riguardo del doppio rinnovo di Linetty e Vojvoda in casa Torino. Elementi che dovevano partire dopo solo una stagione e che invece, sotto la guida di Juric, si sono rivelati utilissimi: "In questo caso si parla di pedine che, all’inizio dell’avventura del nuovo allenatore arrivato da Verona, erano sul piede di partenza dopo appena una stagione in granata. Invece grazie al lavoro di questi ultimi anni e al loro spirito di sacrificio si sono conquistate la fiducia di chi se le è trovate in casa".