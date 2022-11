La Stampa: “Il Toro rispolvera Sanabria”

Oltre a Pellegri il Toro per la sfida contro la Samp recupera anche Sanabria, che molto probabilmente non partirà dal primo ma potrà rivelarsi utile a partita in corso, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Pellegri e Sanabria sono stati gli osservati speciali nell’ultimo allenamento che ha sostanzialmente dato un esito positivo, anche se non saranno al massimo della condizione. [...] Due attaccanti dalle caratteristiche completamente differenti, ma che possono completare le esigenze del Toro, anche se difficilmente si vedranno giocare insieme. Juric li ha voluti entrambi per raccogliere l’eredità del Gallo, adesso i due vanno di fretta: devono recuperare il tempo perso".