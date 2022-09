La Stampa: “Il Toro ritrova Miranchuk, può giocare uno spezzone a Napoli”

Quest'oggi La Stampa riporta la notizia del rientro nel Torino di Aleksey Miranchuk. L'attaccante russo torna tra i disponibili dopo l'infortunio subito alla prima giornata nella partita contro il Monza nella quale era riuscito anche a trovare un gol pochi minuti dopo l'inizio della sua avventura in granata. Il giocatore ex Atalanta è ora pronto a tornare tra i convocati di Juric per la trasferta di Napoli in programma sabato alle ore 15. Il tecnico del Toro ha dovuto fare a meno di Miranchuk per oltre un mese, periodo nel quale a causa di questa assenza sono venute meno molte idee tattiche che c'erano già in mente. Sabato al Maradona, il russo potrebbe partire dall'inizio assieme a Vlasic ma è più probabile un approccio soft e che quindi riesca a giocare uno spezzone di partita entrando dalla panchina.