La Stampa: “Il Toro ritrova Schuurs ma perde Singo”

Brutte notizie sono arrivate dal report dell'allenamento di ieri: la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. "La prognosi ufficiosa è di circa un mese" si legge sul quotidiano. Juric in vista dell'inizio di campionato rischia di avere gli esterni contati, poichè la guarigione di Ola Aina si sta allungando. Ci sono però anche buone notizie: "C’è, però, anche chi recupera in tempi record. È Schuurs che il 9 novembre contro la Sampdoria si è procurato la lussazione della spalla destra e adesso è pronto per il rientro nonostante una prognosi di circa 40 giorni. Ieri ha aumentato il ritmo svolgendo gran parte del lavoro con i compagni e nei prossimi giorni è atteso il suo completo reintegro in gruppo" scrive il quotidiano.