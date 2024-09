La Stampa: “Il Toro ritrova Vlasic”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino contro la Lazio nella gara di oggi alle 12.30 ritroverà Nikola Vlasic. Il numero 10 granata tornerà tra i convocati per il match odierno e potrebbe giocare uno spezzone di partita: "Sono passati 149 giorni e 8 partite da quando il croato ha messo per l’ultima volta piede in