La Stampa: “Il Toro rompe il tabù trasferte”

La vittoria di Cagliari lancia il Torino verso piani alti della classifica, ma ha un significato ancora più importante. Dopo 90 giorni i granata sono tornati a vincere in trasferta. Juric non si è fatto pregare e ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ho visto uno spirito fantastico fino alla fine, un tempo queste sfide non le vincevamo mai. La differenza è che abbiamo messo qualità nei passaggi e nei gol. Adesso allenare questa squadra è un grande piacere, da due/tre mesi c'è uno spirito fantastico e la classifica mi piace. dobbiamo crederci, andiamo forte".