La Stampa: “Il Toro si butta via ancora una volta”

Il Torino a Cagliari ancora una volta ha messo in mostra una delle sue debolezze: nei momenti cruciali i granata non han saputo mantenere la concentrazione. Come si legge sul quotidiano: "Chissà come si dirà harakiri in sardo, ma nell’attesa della traduzione il Toro ha messo in mostra tutta la capacità di farsi del male da solo regalando la vittoria al Cagliari dopo aver rimontato l’ingiusto svantaggio iniziale (il fallo era