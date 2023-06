La Stampa: “Il Toro si fa avanti per Mazzocchi”

"Il (maggior) difetto della squadra di Juric è diventata la priorità del mercato granata - si legge su La Stampa - . Il punto di partenza della nuova sfida del Torino che dopo aver irrobustito, nell’arco di due anni di gestione del croato, difesa e centrocampo e scovato un (nuovo) attaccante da doppia cifra, non è ancora riuscito a sistemare i suoi confini. Là, l’allenatore non ha trovato la quadra, nonostante tanti esperimenti, ma questo è il momento buono per cambiare. Due elementi su quattro sono già andati via (Aina per fine contratto e Lazaro per fine prestito), mentre Singo e Vojvoda vanno in scadenza tra un anno. Il Torino ha una ghiotta occasione per rivoluzionare il reparto, che come minimo sarà nuovo per metà. E pensa in grande per farlo, vuole regalare a Juric gli uomini di corsa e piede esplosivo di cui ha bisogno. Mazzocchi, 27 anni, è uno di questi".