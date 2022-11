La Stampa: “Il Toro si ferma a Bologna: fallito l’esame di maturità”

A Bologna, il Torino ha fallito l'esame di maturità. E' questo il commento post-gara de La Stampa. Nell'edizione odierna del quotidiano, infatti, si legge: "Il Toro ha perso la bussola nel momento in cui doveva alzare l’asticella delle ambizioni perché dopo sei punti davanti all’Udinese e al Grande Torino contro il Milan, vincere a Bologna avrebbe significato superare il vero esame di maturità". Decisivi nella partita, comunque sono state le scelte di Thiago Motta a gara in corso: "I granata hanno la colpa di non aver saputo difendere il vantaggio del primo tempo lasciando agli avversari i duelli e la possibilità di mutare pelle con i cambi dalla panchina: Thiago Motta, extraterrestre da giocatore (Juric dixit), ieri lo è stato, in piccola parte, anche da tecnico quando ha gettato nella mischia Orsolini e Soriano".