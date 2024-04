La Stampa: “Il Toro si gode il vero Ricci”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La prestazione di Samuele Ricci è stata determinante ai fini della vittoria contro il Monza. Il centrocampista granata ha fatto partire l'azione che ha portato al rigore a favore del Toro conquistato proprio dal giocatore ex Empoli: "A due mesi dal termine del campionato il Torino scopre un giocatore che così in forma non aveva ancora mai ammirato. Adesso sì, insostituibile. I segnali sono evidenti da un po’, ma contro il Monza ha esibito l’ultimo aggiornamento di un processo di crescita cominciato tanto tempo fa e che con l’allenatore croato ha subito una sterzata fondamentale" si legge sul quotidiano.