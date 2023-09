La Stampa: “Il Toro si mette in gioco”

La Stampa pone la sua attenzione sul match tra Lazio e Torino, in programma per questa sera: "Contro la Lazio in crisi di risultati i granata cercano la continuità per alimentare le proprie ambizioni, Zapata vuole esserci, Juric ci pensa. Il colombiano è pronto, ma Sanabria scalpita. In difesa toccherà ancora a Rodriguez, Schuurs e Buongiorno dato che Juric non può disporre di Djidji e Zima, l'unica pedina di ricambio è il giovane Sazonov." Il giornale mostra anche delle statistiche interessanti: "o sconfitte di Juric contro la Lazio di Sarri negli ultimi 4 confronti, ma solo 15 i punti del Toro contro le 7 grandi, dei 90 disponibili dal 2021."