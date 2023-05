La Stampa: “Ilic e Ricci si prendono il Toro”

I granata vincono per 4 a 0 in trasferta contro lo Spezia e si mantengono in lista per la corsa all'ottavo posto. La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano commenta così la prestazione del duo di centrocampo Ricci-Ilic: " Insieme, Ricci e Ilic, sono andati a segno nel pomeriggio, per certi versi, più emblematico: a La Spezia, i ragazzi di casa si giocavano la vita perché la salvezza è un'impresa che fa storia e, a La Spezia, i due 21enni granata hanno impedito che la storia in bianconero venisse scritta. «Entrambi - così Juric - hanno ampi margini di miglioramento, ma stiamo parlando di una coppia che mi stuzzica. Samuele e Ivan sanno sentire il gioco, adesso vogliamo che diventino mezzali offensive che sanno trovare il tempo per buttarsi avanti in cerca del gol». Tradotto: sentire il gioco, nelle riflessioni del tecnico croato, significa quella ricerca di amore per il pallone tanto invocata nel recente passato".