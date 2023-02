La Stampa: “Ilic spinto dall’emergenza Toro: San Siro può valere la regia”

Un Ivan Ilic non al meglio, reduce da una botta alla caviglia, si candida per un posto dal 1' in Milan-Torino, nei due di una mediana che dovrà fare a meno dell'infortunato Samuele Ricci e che dovrebbe vedere Linetty come altro titolare, con Adopo e Vieira un passo indietro nelle gerarchie. Queste le parole de La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "Quando si vive un momento di emergenza, sulla scena entrano calcoli che in casi normali non si farebbero e, tra questi, c’è anche la possibilità che Ilic debutti in campionato dal primo minuto davanti ai campioni d’Italia nonostante il fastidio degli ultimi giorni. In regia, spesso, si costruiscono le proprie fortune e in quella del Toro la coppia Linetty più Ronaldo Vieira o Linetty più Adopo offre meno garanzie rispetto alla presenza dell’esperto polacco con accanto il 21enne serbo".