La Stampa: “Incontro con Cairo, Juric vuole capire il nuovo Toro”

L'edizione odierna de La Stampa analizza il futuro del Torino dando importanza alla partita di sabato contro l'Inter che potrebbe dire molto per il valore della stagione in corso ma si proietta già anche alla programmazione dell'anno prossimo. Il tecnico granata Ivan Juric ha infatti in agenda un appuntamento con il presidente Urbano Cairo per discutere della costruzione del nuovo Toro. Questo incontro potrebbe già andare in scena ad inizio settimana prossima e per l'allenatore croato sarà importante comprendere quali sono i piani del club. Al momento non si avvertono segnali di rottura e Juric sembra essere disposto a guidare per il terzo anno di fila la formazione granata ma molto passerà da questo incontro con Cairo.