La Stampa: “Insulti a Superga sul pullman, il Toro punirà i giocatori colpevoli”

Sulle colonne dell'edizione odierna de La Stampa si può trovare un articolo nel quale si cerca di far luce sullo spinoso caso che ha coinvolto il Torino nelle ultime ore. Si tratta degli insulti che sono stati pronunciati da alcuni giocatori sul pullman granata mentre salutavano i tifosi presenti a Superga al termine delle commemorazioni per il 4 maggio. Il caso è esploso dopo che il portiere Luca Gemello ha per sbaglio diffuso sui social un video girato proprio da dentro il pullman nel quale si sentono questi commenti dispregiativi. Questo video ha lasciato malumori in tutto l'ambiente Toro, sia nel gruppo squadra che ovviamente nella tifoseria e la società è quindi chiamata ad un intervento. Non ci saranno punizioni come l'esclusione dalla rosa perché non si vogliono rendere noti i nomi dei colpevoli ma ci saranno multe salate per tentare di evitare altri casi simili in futuro. Il caso verrà gestito dal club di Urbano Cairo tutelando quindi l'anonimato del giocatore.