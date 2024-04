La Stampa: “Inter-Toro, terna di sole donne. Prima volta in A tra successo e dubbi”

Inter-Torino sarà la prima partita in Serie A con una terna arbitrale tutta al femminile. Ne parla nell'edizione odierna il quotidiano La Stampa, analizzando la decisione tra successo e dubbi: "Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti dirigono Inter-Torino. Ovvio che sia una sfida a cui lo scudetto appena assegnato toglie tensione. Il tipo di confronto ideale per celebrare un’avanguardia senza realmente alzare il livello e mischiare le carte". Conclude il quotidiano: "Se questa terna e questa arbitra davvero hanno mostrato mestiere va data loro la possibilità di testarsi in una partita più delicata. Non come atto dovuto ovviamente. Oggi le italiane stanno sempre sullo stesso gradino, Inter-Torino rimane importante perché stabilisce un parametro, può succedere, ma non fermiamoci lì per altri due anni. Che siano queste o altre arbitre, mettiamo un po’ di sostanza nel principio pure noi"