La Stampa: “Interesse Schuurs, Milinkovic-Berisha ancora ballottaggio”

Dopo aver trovato un altro trequartista per Ivan Juric - si tratta di Vlasic dal West Ham - il Torino cerca adesso di riempire il vuoto lasciato da Gleison Bremer: Peer Schuurs, giocatore dell'Ajax, sembra essere l'obiettivo dei granata, i quali hanno avanzato un'offerta al club olandese sui 12 milioni di euro. "Il Toro ha formulato una nuova proposta

all’Ajax: i granata arrivano ad offrire 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus, una cifra che avvicina sensibilmente la richiesta originaria di 15 milioni", scrive La Stampa. E se si attendono decisioni sul mercato, anche i ballottaggi all'interno della squadra sono molto presenti: in porta particolarmente, dove tra Milinkovic-Savic e Berisha è ancora tutto da decidere. Il serbo sembra essere in vantaggio, considerando poi anche la sua partecipazione ai Mondiali in Qatar. "Il duello interno, però, è tutt’altro che finito, dipenderà dalle prestazioni ma