La Stampa: “Italia Under 21: Ricci una certezza, Pellegri deve essere concreto”

Nell'edizione odierna de La Stampa, spazio all'imminente esordio dell'Italia Under 21 negli Europei di categoria. Tra di loro due giocatori granata, Samuele Ricci e Pietro Pellegri. Il primo, scrive il quotidiano, "ormai è una certezza del centrocampo di Juric e uno dei migliori interpreti italiani in circolazione: l’aspetta la Nazionale maggiore, alla ripresa di settembre". L'attaccante invece va in cerca di rilancio dopo gli ultimi travagliati mesi: "Pellegri sì, ha ancora tanto da dimostrare. Un calciatore che, senza gli infortuni, sarebbe il top player delToro secondo Juric". Anche il Toro osserverà Pellegri per capire quanto potrà dare al club nei prossimi mesi. L'attaccante potrà ad ogni modo godere della fiducia di Nicolato, che ha detto esplicitamente di puntare sull'ex Genoa per la rassegna europea (QUI le sue parole).