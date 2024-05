La Stampa: “Juric all’ultimo stadio”

Nell'edizione odierna de La Stampa troviamo un focus su Ivan Juric, ormai in scadenza di contratto con i granata: "Juric all'ultimo stadio. Quanta sofferenza davanti alle "piccole". I mille giorni di Ivan Juric al Grande Torino termineranno sabato sera con un grande match in programma: contro il Milan già battuto l'anno scorso per 2-1. l'Europa sarebbe la ciliegina sulla torta del lavoro svolto del tecnico di Spalato al Torino. Juric aveva il compito di rilanciare il mondo granata dopo due anni da incubo e non si può dire che l'effetto non si sia sentito"