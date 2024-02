La Stampa: “Juric cerca il primo voto di fiducia”

ad una parte di stagione in alto mare - si legge - . Dentro il duello di Reggio Emilia - domani sera la sfida -, Toro e Sassuolo chiedono strada per puntellare ambizioni o per ritrovare vecchie sensazioni. Il voto di fiducia dovrà essere quello espresso dalla comitiva granata nei confronti del proprio allenatore: Ivan Juric ha mandato un messaggio diretto ai suoi ragazzi («O si va in Europa, o vado via») che, adesso, dovranno raccoglierlo etrasformarlo in una carica ulteriore per se stessi e per chi li guida".