La Stampa: “Juric con l’Europa in testa”

L'edizione odierna de La Stampa scrivere del Torino di Juric e riguardo l'obiettivo di andare in Europa: "Al Grande Torino arriva il Lecce: il tecnico croato pensa ad un attacco Zapata-Pellegri. "Sanabria è meno brillante anche per colpa della tendinite: va recuperato meglio. Solo il Toro nelle coppe può fare felici i nostri tifosi." Queste le parole di Juric in vista della gara di questa sera contro il Lecce"