La Stampa: “Il Toro secondo Juric e la voglia di Europa dei tifosi”

Il piazzamento in classifica del Torino ha riportato i tifosi allo stadio. Lunedì sera allo stadio Olimpico Grande Torino erano presenti 19mila spettatori: questo è merito soprattutto di Ivan Juric che "ha riportato la squadra a respirare profumo d’Europa e ridato speranza ai tifosi" scrive il quotidiano. "La prima in casa contro la Lazio era stata vista da poco più di 16 mila spettatori. Il calore al Grande Torino è in crescita da quando è tornata la capienza piena, i 15 mila ingressi medi di fine stagione scorsa hanno superato quota 18 mila": è una dato quello riportato dal quotidiano simile a quelli delle passate stagioni. Il record restano i 21.385 raggiunti con Mazzarri, quando quel Torino conquistò l'Europa.