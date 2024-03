La Stampa: “Juric, fiducia a Ricci e Gineitis”

Contro l'Udinese, match che si giocherà alle ore 15.00, il tecnico croato Ivan Juric si affiderà al tandem Gineitis-Ricci per il centrocampo. Una metà campo con una media di poco più che vent'anni:"Il primo ritorna dalla squalifica, pronto a ricominciare di nuovo un cammino che finora ha subito troppe interruzioni e a sfruttare fino all’ultimo le possibilità di agganciare in extremis la Nazionale. Il secondo si merita la conferma dopo la prestazione coraggiosa contro il Napoli e gli ultimi progressi. Una bella investitura per il futuro del Torino, che avanza nella partita chiave per rilanciare le ambizioni d’Europa: da vincere a tutti i costi, ma assolutamente da non perdere".