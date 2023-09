La Stampa: “Juric lancia Zapata: aiuterà il Toro con i gol e la malizia”

"La cura Zapata. Il Torino si aggrappa all’ultimo arrivato per scrollarsi di dosso l’insostenibile dubbio di essere arrivato l’anno scorso al massimo delle potenzialità. Troppo brutto e svuotato con il Milan per essere vero, con il mercato chiuso deve cominciare a vedersi il vero volto di una squadra che ha tenuto i big e si è rinforzata con un calciatore che potrà fare la differenza". Così La Stampa sull'effetto che il colombiano può portare ai piemontesi in questo difficile inizio di campionato. E ancora: "Il colombiano ha forza ed esperienza per prenderselo sulle spalle. Anche per svegliare chi, secondo il croato, è finito in una comfort zone che non va bene. Contro il Genoa Zapata sarà subito la miccia pronta a far tornare il “fuoco sacro” che contraddistingue le squadre di Juric, nonostante 2 allenamenti alle spalle. La certezza di un gruppo che presenterà anche altre novità, Ricci è stato provato trequartista".