La Stampa: “Juric lavora per una ripartenza sprint”

"Una preparazione così non l’aveva mai vissuta - si legge su La Stampa - . Di sicuro non da quando si è messo la tuta del Toro addosso e non è mistero sapere di come Ivan Juric riesca ad entrare nella testa dei suoi ragazzi se può allenarli con continuità. È accaduto dal 28 novembre con gran parte della comitiva, accadrà in queste ore con il gruppo al gran completo, unica eccezione il croato Vlasic, terzo ai Mondiali in Qatar. Il Toro si affaccia al nuovo anno con in testa qualcosa di grande e molto ambizioso: dar vita ad una ripartenza a mille all’ora. Come compagno di viaggio c’è, oltre il lavoro mai tanto intenso, un calendario che fa pensare ad un cammino con qualche intoppo in mezzo alla possibilità di inserire la marcia giusta. Verona, Spezia e Udinese al Grande Torino, Salernitana, Fiorentina ed Empoli lontano da casa: così dal 4 gennaio al 5 febbraio. Tradotto: dodici, tredici punti sono un obiettivo realistico, difficile, ma possibile e se i granata dovessero viaggiare ad una media di due punti a partita, ad inizio febbraio la classifica potrebbe aprirsi su scenari interessanti".