La Stampa: “Juric, le migliori offerte dall’estero”

Se non dovesse rinnovare il contratto con il Toro, Ivan Juric dovrebbe lasciare la Serie A. Il tecnico croato infatti - come riportato dal quotidiano - al momento non avrebbe alcuna offerta da squadre che militano nel campionato italiano: "Juric, in Italia, oltre al Toro non ha niente: difficile che un’altra squadra di Serie A gli dia la possibilità di allenare la prossima stagione. All’estero lo scenario cambia, soprattutto in Ligue1 o Bundesliga con interessi di secondo piano in Inghilterra".