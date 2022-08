La Stampa: “Juric mette in guardia il Toro ed esalta il gioco di Alvini”

La consapevolezza di aver iniziato in maniera positiva il campionato, ma la necessità di non adagiarsi. Il tecnico granata Juric detta la strada in vista dell'insidiosa trasferta in casa della Cremonese, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "La parola d’ordine, per il croato, è dimenticare la vittoria di Monza e il pareggio con la Lazio. «Sarà una partita completamente diversa dalle prime due - dice Juric -: la Cremonese ha grande intensità, ritmo, gamba e accelerazioni. Ed è guidata da un allenatore, Alvini, che mi aveva già colpito l’anno scorso quando allenava il Perugia. Porta avanti tanti principi che condivido, d’altronde per fare questo gioco devi essere un po’ pazzo, accettare anche certe situazioni che ad altri non vanno bene".