La Stampa: “Juric prepara il dopo Schuurs. Idea Szalai o Mavropanos”

Ieri i granata hanno svolto il primo allenamento del ritiro a Pinzolo e mister Juric ha già cominciato a provare la squadra. Tra le varie sperimentazioni si è visto nel primo tempo della partitella l'assetto difensivo composto da Zima-Buongiorno-Rodriguez, con Schuurs nello schieramento opposto. Il quotidiano prova ad analizzare tale scelta tecnica, traducendola in termini di mercato: "Le prove di queste ore possono essere lette come un riflesso condizionato della possibile dinamica di mercato. Chi può prendere il posto del giovane olandese se l'addio diventasse realtà? Le ultime idee raccontano di un interesse per il gigante greco dello Stoccarda Konstantinos Mavropanos e per il centrale un gherese in uscita dal Fenerbahce Attila Szalai: entrambi hanno il gradimento di juric, su Mavropanos, valutazione 15 milioni di euro, ha messo gli occhi anche il Napoli campione d'Italia."