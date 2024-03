La Stampa: “Juric punta sul vento dell’Est”

Arriva la Fiorentina a Torino, un match che potrebbe rilanciare il Torino in ottica Europa. Juric cerca di rilanciare i granata dopo due stop consecutivi che hanno rallentato la squadra nella marcia europea e il tecnico si affiderà a Vlasic e Ilic, come scrive la Stampa: "Esalta Vlasic e aspetta Ilic. A caccia dei gol degli altri, Ivan Juric spera nel vento dell’Est per rilanciare le ambizioni granata nella volata per l’Europa. Non si sente fuori dal giro l’allenatore del Torino, anche se più passano le partite e più i punti diventano importanti. Ma per fare qualcosa di speciale e crederci per davvero adesso i granata hanno bisogno come il pane che quelli con più esperienza e qualità salgano in cattedra e diventino dei trascinatori del Toro a caccia dell’Europa".