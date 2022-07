La Stampa: “Juric recupera Vojvoda, Seck e Verdi. Domani il secondo test”

"Spinge sull’acceleratore il Toro di Ivan Juric in Austria - si legge su La Stampa - : l’allenatore plasma a sua immagine una squadra che fra 19 giorni sarà in campo per la prima gara ufficiale della stagione, quella di Coppa Italia". In attesa che il mercato regali all’allenatore croato i rinforzi tanto attesi, il Torino avrà la possibilità di misurarsi con il Mlada Boleslav. Contro i cechi Juric recupererà tre giocatori assenti nella prima uscita stagionale: Vojvoda, Seck e Verdi. "Tutti e tre ieri hanno regolarmente lavorato a Bad Leonfelden, dove invece non si sono visti Pellegri (già assente sabato per una botta, che comunque non preoccupa), Djidji e Sanabria (febbre per entrambi). Personalizzato per Rodriguez e per Bremer, quest’ultimo già con la valigia pronta ma ancora agli ordini di Juric".