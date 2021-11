La Stampa: “Juric ritrova Pjaca. L’attaccante sta recuperando la condizione”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Due centri consecutivi a Sassuolo e Lazio in 234’, e quattro punti in cascina: quanto è mancato Pjaca al Toro". Così La Stampa apre il pezzo odierno dedicato a Marko Pjaca, che si è rivisto finalmente nella gara contro lo Spezia dopo oltre un mese di assenza. Il ragazzo sta lavorando per ritrovare la migliore condizione, ma,come raccontato ieri a Torino Channel e ripreso da TN: "E' stato molto importante rientrare la volta scorsa così non ho dovuto aspettare altre due settimane. Devo giocare per riacquistare la forma". Sulla via del rientro anche Ansaldi, che su Instagram scrive "Sono pronto". Mentre il centrocampo con l'Udinese potrebbe rivedere anche Mandragora, oltre a Pobega, di rientro dalla giornata di squalifica.