La Stampa: “Juric scarica Radonjic: “Ora basta, mi ha stancato” “

L'edizione odierna de La Stampa parla del derby e pone un focus sulla conferenza stampa pre-gara di Juric. In particolare analizza le parole del tecnico nei confronti di Radonjic. A seguire ecco cosa dice il quotidiano: "Ci risiamo: arriva il derby, scoppia il caso Radonjic. Se lo scorso febbraio il serbo fu bocciato da Juric in appena 15’ - dentro al posto di Karamoh, fuori per Seck in un quarto d’ora allo Stadium-, otto mesi dopo l’esclusione dai giochi è anticipata. «Mi ha stufato, alti, bassi, di nuovo alti e nuovamente bassi. Non sarà la sua partita...»