La Stampa: “Juric sconfortato dai risultati: serve tanto lavoro”

Altra sconfitta, che si aggiunge alle ultime 3 subite prima del pareggio contro l'Empoli: la gara contro la Juventus sembrava prendere una piega diversa dalla solita sconfitta, ma dopo i primi trenta minuti il Torino non è più riuscito a reggere il confronto, abbassando la guardia e commettendo tanti e banali errori che sono poi costati i 3 punti finali: "Mi chiedo perché non riesco a dare soddisfazioni ai tifosi, alla piazza, ma non ho risposte se non che dobbiamo essere realisti: giusto essere ambiziosi, ma è giusto anche dire la verità. Qui, al Toro, non si può galleggiare, un decimo o undicesimo posto non bastano: ma, io, non so come spingere la squadra più su", così Ivan Juric rimprovera sè stesso per non riuscire a raggiungere i risultati sperati, come riportato da La Stampa. Sulla prestazione non c'è molto da criticare, se non quegli errori commessi a favore della Juventus, e a dimostrarlo è il portiere granata, che è stato il migliore in campo nel Torino: un punto a suo favore, considerando la presenza dell'allenatore della Serbia sulla Tribuna del Grande Torino, ma anche la possibilità di dimostrare ai tifosi granata e alla società che lui è ancora pronto a dare qualcosa in più alla squadra.