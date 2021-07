La Stampa: “Juric stregato dal Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne de La Stampa spazio al punto sulla conferenza di presentazione di Ivan Juric. Per il quotidiano torinese, che descrive la scelta dell'allenatore croato così: "Ivan Juric è una matricola rispetto a Josè Mourinho e Luciano Spalletti. Ma farcela con il Toro varrebbe quasi una laurea per l’ex allenatore del Verona, arrivato nel momento più importante della carriera e in quello più complicato della società granata. Il croato è una sorta di ultima carta da giocare per uscire dal buio, il Toro spera una garanzia avendo ingaggiato l’allenatore più promettente tra quelli in rampa di lancio". A Juric è bastato un pranzo in hotel con il presidente Cairo per convincersi e ha già individuato un gruppo di giocatori su cui puntare: "Valuterò tutti in ritiro, ma c’è un gruppo di 10/12 giocatori dal 1996 in su su cui voglio puntare, tra gli altri penso a Bremer, Mandragora, Sanabria, Singo, Lukic, Buongiorno. In generale mi stuzzica poter lavorare con gente giovane e che ha molti margini: mi piace l’etichetta di valorizzatore, a Verona ne ho migliorati tanti. Seguo il modello Atalanta, ma non si costruisce dall’oggi al domani. Ripartiremo dal 17° posto dell’ultimo torneo".