La Stampa: “Juric sulla scia del Toro di Mihajlovic, partenza record nel mirino”

Il Torino va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Proverà ad ottenerla contro il Bologna di Thiago Motta, in un Dall'Ara che negli ultimi cinque anni ha portato in dote solo pareggi. Scrive La Stampa in merito: "Stagione 2016-17: dopo tredici sfide, le prime, di campionato il Toro di Belotti, Ljajic e Mihajlovic salì a quota 22 punti. Stagione in corso: un successo contro il Bologna farebbe salire il Toro di Vlasic, Ricci e Juric a quota 20, secondo punteggio più alto da quando il club è nelle mani del patron Urbano Cairo". Confermare l'inversione di rotta darebbe valore a quanto ottenuto fin qui, nonostante il periodo di difficoltà, che ora sembra alle spalle: "L’inversione di tendenza granata è netta rispetto al magro bottino di un punto in cinque gare prima di Udine: merito della crescita di Schuurs, del rientro di Ricci in regia, della fisicità di Vlasic e della profondità data da Pellegri, il tutto sotto lo sguardo attento di Juric".