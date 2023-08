La Stampa: “Juric verso la conferma dell’undici che ha sconfitto la Feralpisalò”

"Il Torino di coppa. Juric si presenta con pochi dubbi sulla linea di partenza del campionato, la sua terza stagione in maglia granata: mai il tecnico di Spalato ha resistito così tanto sulla stessa panchina - si legge sul quotidiano - . Domani al Grande Torino contro il Cagliari di Ranieri è intenzionato ad andare sul sicuro e confermare la squadra che ha battuto la Feralpisalò accedendo ai sedicesimi di finale in programma a novembre contro il Frosinone. Una scelta pratica, visto che è il gruppo dell’anno scorso con 12 mesi in più d’esperienza: il modo più sicuro per cominciare. Ma anche in gran parte obbligata da un mercato che ancora non gli ha fornito tutte le soluzioni per rimpolpare una rosa che continua ad avere problemi nella zona dell’attacco e soprattutto sugli esterni".