La Stampa: “Juric vuole il botto di fine anno”

Ivan Juric vuole espugnare il Franchi: oggi alle 18.30 i granata andranno a Firenze per giocare contro la viola di Vincenzo Italiano. "Si prepara alla battaglia di oggi Ivan Juric contro una squadra in salute e un tecnico che conosce molto bene e che porta avanti gli stessi principi, nonostante un sistema di gioco diverso. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è l’ultima, tosta tappa del 2023 per il Torino: 90’ che non sono mai stati banali tra granata e viola, soprattutto da quando alla guida ci sono gli artefici del riscatto dei due club" si legge tra le pagine del quotidiano.