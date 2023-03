La Stampa: “Karamoh scala le gerarchie, ha la migliore media gol di stagione”

"Gioca e segna, la legge di Karamoh. L’attaccante ivoriano pescato dal mazzo dell’ultimo giorno del mercato estivo continua a stupire a suon di prodezze da tre punti - si legge su La Stampa - . Ivan Juric cercava qualcuno che finalizzasse la mole di occasioni sfornate ogni domenica dai granata e lo ha trovato nell’ultima scelta. L’ex del Parma è lo sblocca-Toro, aria fresca per ridare coraggio alle ambizioni. E migliorare l’umore dell’allenatore: la punta che non gli è arrivata a gennaio nella finestra delle compravendite ce l’aveva in casa. Inaspettatamente. E l’ha tirata fuori al momento giusto. Per lui ha modificato il gioco d’attacco, con Sanabria un po’ più indietro e il compagno di reparto con licenza di affondare. E l’ivoriano l’ha ripagato con due firme sugli unici successi casalinghi granata del 2023, più il gol in Coppa Italia a Firenze e quello nel derby. L’importante, però, è schierarlo dall’inizio per ottenere il massimo".