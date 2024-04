La Stampa: “L’8° posto e la Coppa Italia, partita doppia per il Toro in Europa”

Tra le pagine del quotidiano La Stampa questa mattina è presente anche un articolo che spiega le dinamiche che potrebbero portare il Torino in Europa. I granata possono esultare per un motivo preciso: da poche ore infatti è divenuto ufficiale che le squadre italiane qualificate alle prossime competizioni europee saranno 8 e non le solite 7. Questo è dovuto al fatto che grazie all'ottimo cammino delle altre squadre di Serie A (come Roma, Atalanta e Fiorentina che hanno ottenuto ieri il pass per le semifinali di Europa e Conference League), l'Italia ha guadagnato un posto extra nella nuova Champions League e di conseguenza anche l'ottavo posto in classifica diventa buono per accedere all'Europa. Come sottolinea però il quotidiano piemontese, ci sarà da fare ancora molta attenzione ai verdetti della Coppa Italia: se a trionfare in questa competizione dovesse essere una squadra classificatasi dal nono posto in giù, al Toro non basterebbe più arrivare ottavo. Viene fatto l'esempio della Fiorentina che ad oggi si trova al decimo posto in Serie A ma con la vittoria nella semifinale d'andata di Coppa contro l'Atalanta e che potrebbe quindi rappresentare un pericolo per le ambizioni europee del Torino.